Coronavirus. Indicazioni pratiche per gli spostamenti secondo il nuovo DPCM 8 marzo 2020

Coronavirus. Così come pubblicato dal presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, di seguito alcune indicazioni pratiche inerenti gli spostamenti secondo il nuovo DPCM del presidente Conte emanato ieri, 8 marzo 2020, che sarà pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte ha detto nella conferenza di ieri 8 marzo 2020 – “L’Italia diventa un’unica zona protetta“. “Non abbiamo più tempo, dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa, lo dobbiamo fare tutti e subito. Nessuno spostamento sul territorio se non per comprovati motivi di lavoro o di salute“.

Disposto il divieto di assembramenti su tutto il territorio nazionale, è guerra alle movida. Stop alle manifestazioni sportive, anche quelle professionistiche e scuole ed università chiuse fino al 3 aprile. Ancora nessuna direttiva inerente mutui tasse multe etc..etc. Ancora nessun provvedimento reale e forte a salvaguardia della economia. Mentre l’Italia si rimbocca le maniche, dobbiamo però registrare ancora silenzio assoluto da parte della Unione Europea. (Puoi scaricare in basso il modulo autocertificazione sugli spostamenti).

COSA DICE IN SINTESI IL NUOVO DPCM DI CONTE VARATO IERI, 8 MARZO 2020, IN MERITO AGLI SPOSTAMENTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

MODULO AUTOCERTIFICAZIONE SPOSTAMENTI