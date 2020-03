CORONAVIRUS – La Giunta comunale di Cancello ed Arnone fa slittare il pagamento dei Tributi locali

CANCELLO ED ARNONE (CE) – Nel pomeriggio di giovedì, 26 marzo 2020, la Giunta Comunale di Cancello ed Arnone ha adottato la delibera con la quale ha disposto la sospensione e lo slittamento dei termini per il pagamento dei tributi comunali in favore dei cittadini, lavoratori ed utenti.

“Il momento di emergenza sanitaria che stiamo attraversando” – ha spiegato il primo cittadino Raffaele Ambrosca – “sta avendo ripercussioni anche sul tessuto economico, nazionale, in generale, e cittadino, più nello specifico. Abbiamo ritenuto necessario adottare questi provvedimenti, segnali doverosi di attenzione dell’Amministrazione Comunale nei confronti di cittadini, famiglie e attività produttive, presenti sul territorio comunale, per cercare di alleviare, in parte, le difficoltà che stanno vivendo”.

Con la delibera approvata, la Giunta ha deciso:

Canone occupazione suolo e aree pubbliche (COSAP) permanente: fissate le nuove scadenze per il pagamento delle rate annuali – 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre;

Canone occupazione suolo e aree pubbliche (COSAP) temporaneo – DEHORS STAGIONALI: l’avvenuta corresponsione del canone, commisurato al periodo che va dall’entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020 e la scadenza della concessione stessa, potrà, su istanza del titolare della concessione, essere utilizzata a compensazione anche parziale del canone eventualmente dovuto per successive concessioni;

Mercati in sede fissa: esenzione del pagamento del canone patrimoniale;

TARI 2020: fissata la scadenza della prima rata al 16 giugno 2020;

TARI 2019: differite le prossime rate in scadenza:

4° rata di acconto: dal 10 aprile al 10 agosto 2020

5° rata di acconto: dal 10 giugno al 10 ottobre 2020

6° rata saldo: dal 10 agosto al 10 dicembre 2020.

Possibilità di agevolazione per il pagamento della TARI degli esercizi commerciali sottoposti a chiusura;

Servizio di luci votive: differito al 30 maggio 2020 il termine per il pagamento dell’importo 2020;

Servizio refezione scolastica: rimborso dei ticket acquistati e rimasti inutilizzati;

Fitti attivi relativi a cespiti ad uso abitativo di proprietà comunale: differimento della scadenza del pagamento del canone e/o indennità di occupazione di tre mesi, a partire dal bollettino di marzo, senza aggravio di mora ed interessi, in favore di tutti i conduttori di alloggi in regola con i pagamenti alla data del presente provvedimento, nonché per coloro che manifesteranno, entro 30 giorni dall’adozione della presente deliberazione, la volontà a sottoscrivere un piano di rateizzo per il debito maturato nei confronti dell’Amministrazione Comunale;

Fitti attivi relativi a locali ad uso non abitativo di proprietà comunale esenzione dal pagamento del relativo canone per il periodo in cui il DPCM ha previsto la chiusura degli stessi e per il periodo in cui le disposizioni per la tutela della salute pubblica imporranno la chiusura;

per quelli non compresi nel DPCM, il differimento della scadenza di pagamento di tre mesi, senza aggravio di more ed interessi, per i conduttori in regola con la corresponsione del canone e/o indennità di occupazione nonché per coloro i quali manifesteranno, entro 30 giorni dall’adozione della presente deliberazione, la volontà a sottoscrivere un piano di rateizzo per il debito maturato nei confronti dell’Amministrazione Comunale.