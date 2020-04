CORONAVIRUS – La Guardia di Finanza a Roccarainola (NA) sequestra una fabbrica abusiva di mascherine non a norme

NAPOLI – Il dispositivo di controllo economico del territorio l’emergenza Covid – 19 messo in campo da diverse settimane dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, al fine di contrastare le condotte di chi, approfittando dell’attuale situazione emergenziale, attua pratiche commerciali disoneste, ha fatto registrare altri sequestri. Infatti, nel corso della giornata di venerdì, 3 aprile 2020, la Guardia di Finanza ha provveduto a sequestrare a Roccarainola (NA) una fabbrica abusiva destinata alla produzione e al confezionamento di “mascherine” non a norma, ovvero prive delle autorizzazioni del Ministero della Salute.

I finanzieri del Gruppo di Nola hanno rinvenuto all’interno dell’opificio oltre 1.200 mascherine, già assemblate e pronte ad essere immesse sul mercato, nonché ulteriori 350 in fase di lavorazione; oltre ai dispositivi di protezione individuali, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro i macchinari e le materie prime necessarie alla produzione e al confezionamento. Durante il controllo è emerso che non era stata avviata alcuna procedura autorizzativa e venivano prodotti i dispositivi medici in maniera artigianale.

Il titolare è stato denunciato per frode in commercio e ricettazione. L’operazione è solo l’ultima di una serie di attività svolte dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Nola e della Compagnia di Ottaviano che, nel complesso, dall’inizio dell’emergenza, hanno controllato oltre 1.500 persone, delle quali 50 sanzionate e segnalate all’ASL per l’applicazione delle previste misure di quarantena, nonché sequestrato oltre 2000 mascherine non conformi, ovvero recanti etichette con diciture ingannevoli e prive delle previste autorizzazioni del Ministero della Salute.