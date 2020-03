CORONAVIRUS – La Polizia locale di Caserta inizierà i controlli con i droni

CASERTA – Continua il calo dei contagi da Covid 19 in Italia 3780(ieri 3957), diminuiti i morti 601(ieri 651), salgono i guariti, in totale sono 7432 (oggi 408). In Campania in questo momento i totali positivi al coronavirus sono 1026, in Provincia di Caserta sono 131, con 11 deceduti e 3 guariti. Caserta città ha 12 casi positivi, 1 guarito e 1 deceduto.

Ognuno di noi di questi dati ne farà la valutazione che ritiene. Intanto oggi c’è una nota Enac che autorizza il monitoraggio degli spostamenti nelle aree urbane con i droni. La polizia locale inizierà tali controlli. Sia chiaro, denunceremo chi non rispetta le regole, chi non rispetta la sua vita e quella degli altri.

Caserta non ha bisogno di furbetti ma di persone intelligenti. I furbi fanno danni per loro e per l’intera comunità. Ho il dovere di proteggere afferma il sindaco Marino i casertani e le loro famiglie e l’intera amministrazione comunale, gli assessori e i consiglieri comunali sono tutti i giorni a lavorare silenziosamente e con attenzione perché questo si realizzi.

Dunque, controlli a tappeto sul territorio dove l’amministrazione ha deciso di utilizzare i droni per il monitoraggio in città, sia nelle aree urbane sia nei dintorni della città, nell’ottica del contenimento della diffusione del contagio da coronavirus.