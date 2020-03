DI DINO MANZO

CAPUA29/03/2020 Pubblichiamo integralmente il comunicato pervenutoci:”Trasmissione di Capuaonline, in diretta, oggi, domenica, a partire dalle ore 16.30. Si è creato, per l’occasione, un network basato, principalmente, sulla solidarietà, infatti, il programma potrà essere seguito, anche, attraverso il canale 174 del digitale terrestre, dove è posizionata l’emittente televisiva TLC, Tele Libera Campania. Ultimi ritocchi all’allestimento dello studio, dove Gino Cocciardo sarà al timone della sala di regia, con la collaborazione di Salvatore Carbone e Mario Nardiello, editori, entrambi, del portale internet, a cui è stato imposto il nome della nostra città. È una delle tante iniziative assunte dalla testata giornalistica, diretta da Salvatore Carbone, che da un ventennio rende protagonista Capua con le sue molteplici iniziative, frutto di una attenta partecipazione sia ai momenti di festa che della tradizione locale, ma anche e soprattutto a quelli di finalità sociale.

È il caso della trasmissione odierna, incentrata sul coronavirus, le problematiche sociali, le iniziative sanitarie, il punto della situazione nella nostra città e l’intero territorio. Il coordinamento redazionale è affidato a Nazzaro Buonocore.

A supporto del programma, ci saranno collegamenti in diretta con esperti, amministratori, operatori impegnati quotidianamente per far fronte alla crisi pandemica. Non mancherà l’aspetto sociale, per cui l’analisi economica toccherà anche la crisi del commercio, degli imprenditori, dei liberi professionisti e delle tante famiglie in difficoltà.

Proprio su questo ultimo punto in discussione, certamente, non mancherà lo spazio sui tanti volontari, gli enti e la chiesa che sono impegnati nel sostegno a chi si trova in difficoltà.

A condurre la trasmissione, ci sarà Erennio De Vita, giornalista e volto noto della televisione, la cui collaudata esperienza, renderà il programma piacevole da seguire e soprattutto ricco di approfondimenti. Hanno garantito la partecipazione, con collegamenti in diretta il sindaco di Capua, Luca Branco, il sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra ed il primo cittadino del comune capoluogo, Carlo Marino. Inoltre sono previsti interventi di numerosi concittadini che vivono sia in Italia che all’estero e che da sempre rappresentano, per Capuaonline, un punto di riferimento nelle molteplici corrispondenze.

A proposito del conduttore della trasmissione, Erennio De Vita, la scelta editoriale è opportuna, soprattutto in virtù della perseverante azione sociale che il giornalista, seppur con discrezione, svolge quotidianamente. Un impegno, il suo, dettato soprattutto dalla fervente Fede, fortificata, altresi, nella qualità di ministro dell’Ordine Secolare Francescano, ed ambasciatore della Fede nel mondo dello spettacolo. Sicuramente sarà fatto un bilancio anche sulle attività della chiesa di Capua, dove don Gianni Branco coordina le iniziative delle Parrocchie di Capua centro, ma anche il comune, che ha sollecitato, chi è nelle condizioni di poterlo fare, ad una sorta di spesa solidale. Sicuramente in virtù dei recenti decreti governativi si conosceranno, anche se sommariamente, gli interventi a cui potranno accedere le categorie interessate. ”Lo scrivente fornirà dati ed opinione proveniente da alcuni paesi della provincia di Caserta.

