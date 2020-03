Coronavirus. Lions Club Caserta, A.T.E. di Marcianise e Gruppo Barbarano S.p.A. donano due ventilatori al Covid Hospital di Maddaloni e al Sant’Anna di Caserta

I soci dei Lions Club della VIII Zona con l’Associazione A.T.E. di Marcianise, con il sostegno della EUBIOS s.r.l., doneranno un ventilatore polmonare presso volumetrico, oltre alle mascherine protettive, all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. La donazione è stata formalizzata attraverso una nota firmata dal Presidente della VIII Zona Antonio Tisci, a nome dei Presidenti dei Lions Clubs ‘Caserta Host’ dott. Domenico Petrillo, ‘Caserta Vanvitelli’ dott. Michele Piombino, ‘Caserta Reggia’ Col. Gaetano Bernardo, ‘Caserta Villa Reale New Century’ dott. Cabiria Falco, ‘Caserta Real Sito di San Leucio’ dott. Giovanni Imparato, ‘Caserta Terra di Lavoro Reloaded’ prof. Andrea Tartaglione, e del Presidente dell’Associazione ‘Amici di tutte le età’ (A.T.E.) di Marcianise prof. Bartolomeo Valentino.

A questo impegno si è aggiunto quello del Lion Gaetano Barbarano, AD del Gruppo Barbarano s.p.a., che sempre con il sostegno della EUBIOS s.r.l., donerà un altro ventilatore polmonare per affrontare questa emergenza sanitaria. Le apparecchiature saranno riservate all’Azienda Ospedaliera di Caserta e all’ospedale di Maddaloni, diventato struttura di riferimento per l’emergenza Coronavirus nel Casertano. Sono entrambe già nelle immediate disponibilità dei donatari. La consegna e l’installazione, quindi, avverranno entro questa settimana essendo stata formalizzata la delibera di accettazione della donazione da parte dei due ospedali.

“Con tutti i promotori di questa iniziativa abbiamo sentito forte – ha dichiarato il prof. Antonio Tisci – il dovere di sostenere la nostra comunità e dare un contributo fattivo ai tanti operatori sanitari il cui prezioso lavoro, in questi momenti di emergenza, è ancora più evidente. La decisione di donare due apparecchiature fondamentali alla gestione del paziente Covid è stata subito accolta favorevolmente dai soci di tutti i club coinvolti, all’insegna del più autentico spirito lionistico”.