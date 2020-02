Coronavirus nel casertano, origine, diffusione e casi in italia

A cura Di Alessandra Carcatella

“Nella vita la paura è questione di tempo, un pericolo che giunge da lontano come un temporale preannunciato sin dal mattino con un addensarsi di nuvole nere all’orizzonte”. I continui aggiornamenti sul diffondersi del coronavirus,la paura di esserne colpiti sta facendo più vittime del virus stesso. Nel 2020 la velocità delle informazione vere o false precede e sta precedendo il problema stesso, e se da una parte è una cosa buona dall’altra la vita del paese sta già subendo i suoi effetti.

Ad oggi i casi sono per lo più concentrati in Lombardia e Veneto, il paziente “zero”, il nostro cavallo di Troia, sarebbe un imprenditore tornato dalla Cina a fine gennaio. Per quanto in effetti il tasso mondiale di mortalità provocato dal virus sia al di sotto del 3%, la mancanza di una cura certa, lascia atterrita la nazione. La situazione più grave é effettivamente in Cina, laddove é vivo il focolaio, ma ad essere precisi non tutta la nazione è stata colpita, solo la provincia di Hubei sta sortendo i peggiori effetti. Il contagio è stato causato dalla trasmissione del virus da animale a uomo, non a caso l’epicentro dell’epidemia è un mercato della città cinese di Wuhan dove venivano venduti anche animali selvatici vivi. È stata inoltre dimostrata la trasmissione interumana del virus, anche al di fuori dalla Cina. È in corso da settimane un dibattito sui soggetti contagiosi, cioè se sia possibile essere contagiati anche da persone asintomatiche.

Se per il 95-96% dei casi il virus è trasmesso da persona a persona, resta un 4-5% di casi nei quali anche chi non ha sintomi ha trasmesso il virus. Ma il 4-5 per cento, sui grandi numeri che caratterizzano la diffusione del coronavirus, rappresentano un’insidia significativa. Intanto l’economia mondiale ma soprattutto quella del nostro paese subisce gli effetti dell’annunciata catastrofe il pil scende, gli eventi mondani vengono sospesi, scuole ed università chiuse in molti centri d’italia perfino al meridione. Le gite scolastiche bloccate cosí come le tradizioni. Ad Ivrea i festaggiamenti del celeberrimo Carnevale e la sua battaglia con le arance sono stati stoppati dopo il primo giorno. Chiudono fabbriche ed uffici momentaneamente, ed intanto la nostra economia giá zoppicante cola a picco. Addirittura l’Austria aveva bloccato i treni dall’Italia, ad oggi tuttavia il blocco del transito è stato fortunatamente revocato. In questo clima alquanto surreale, intanto, l’ignoranza e il razzismo come sempre hanno un ruolo non marginale.

I negozi ed i ristoranti cinesi sono vuoti, molti commercianti sono ritornati nel loro paese nonostante la pericolosità della situazione anzichè veder fallire del tutto la propria attività tanto duramente messa in piedi. Nelle grandi città la situazione è sempre più grave e non mancano cartelli discriminatori come quello messo da alcuni cittadini romani davanti monumenti prestigiosi “chi viene dalla cina non entri”. Anche Caserta nel suo piccolo sta vivendo la tragedia, seppur nessun caso accertato medicamente è giunto qui, giá per strada è possibile incontrare persone con la mascherina, e la superstizione che i contagi possano essere diffusi tramite gli oggetti arrivati dalla Cina sta facendo si che i negozi cinesi siamo deserti, alcuni chiusi. I ristoranti altrettanto non hanno più la stessa clientela nonostante i 3/4 dei prodotti siamo assolutamente di origine italiana.

Intanto a Santa Maria Capua Vetere un intero prontosoccorso è stato bloccato per la presenza di un ipotetico caso, al San Giovani Bosco sono ricoverati due giovani 19enni, uno di Monza e l’altro di Milano, mentre all’ospedale San Paolo è ricoverato un 48enne, proveniente da Monza. “Ora attendiamo l’esito dei tamponi per capire se davvero ci troviamo di fronte a dei casi di Coronavirus, non diamo vita ad inutili allarmismi, serve prudenza e precauzione.

Al momento stiamo monitorando due casi sospetti di Coronavirus ma la situazione è sotto controllo, anche perché le persone controllate non hanno sintomi particolari”, afferma il Consigliere Borrelli.

Che dire… siamo sotto il cielo, incrociamo tutti le dita!