Coronavirus: nessun contagio a Castello del Matese nonostante il “caso Letino”

Castello del Matese.Tutti i tamponi e le analisi sierologiche effettuati su oltre il 90% della popolazione nelle giornate di sabato 16 e Domenica 17 Maggio sono risultati negativi. Ad annunciarlo è stata la pagina Facebook del Comune di Castello del Matese.

Al momento, dunque, il comune matesino rimane una “zona franca”, nonostante la vicinanza al comune di Letino. Proprio qui, infatti, si sono registrati in un solo giorno ben 10 contagiati (ora saliti a 14). Il comune di Letino è stato in seguito dichiarato zona rossa dalla Regione Campania e posto in quarantena forzata.

“Questa è la testimonianza che abbiamo imboccato la strada giusta- scrive il sindaco Antonio Montone sui social – Grazie ancora all’Asl di Caserta e a tutti i volontari che in questo fine settimana si sono prodigati in modo esemplare. Forza Castello!”

Gli screening di massa effettuati nel piccolo comune di Castello del Matese hanno catturato l’attenzione dei sindaci di alcuni paesi limitrofi, che hanno lamentano una disparità di trattamento nella fornitura da parte dell’Asl di test rapidi da effettuare sulla popolazione, per prevenire il contagio.

Fra questi il sindaco di Capriati a Volturno, Giovanni Prato, che ha provveduto ad inviare una missiva al direttore generale dell’Asl di Caserta, Ferdinando Russo e al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, chiedendo di attivare una campagna di screening gratuiti anche per la sua comunità.