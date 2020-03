CORONAVIRUS – Piano nazionale di salute pubblica, il messaggio del Direttore della Reggia di Caserta ai visitatori

CASERTA – Il direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, ha voluto rivolgere alcune riflessioni ai visitatori del Complesso vanvitelliano, anche alla luce del piano nazionale di salute pubblica che ha imposto di chiudere l’intero complesso museale fino al 3 aprile 2020.

Questo il messaggio della Direzione, affisso anche ai cancelli di accesso del Monumento: “Comprendiamo il dispiacere arrecato ai nostri visitatori e, in particolar modo, a tutti i cittadini casertani che frequentano ogni giorno il nostro meraviglioso Parco per trascorrere il tempo libero all’aria aperta, a contatto con la natura e con la bellezza.

Come istituzione pubblica dello Stato, abbiamo il dovere e la responsabilità civile di rispettare le regole. Come Museo, abbiamo la missione educativa di invitare tutti a mantenere un comportamento rispettoso di noi stessi e degli altri, per proteggerci dal contagio da Covid-19 e per contenere la diffusione del virus.

Tornare alla normalità e poter godere di nuovo delle bellezze artistiche e naturali della Reggia di Caserta dipende da ognuno di noi. Siamo certi di poter contare sul vostro senso civico e sulla vostra solidarietà. Ci auguriamo di potervi rivedere presto, fiduciosi che con l’impegno e la cura di tutti supereremo velocemente le difficoltà di questi giorni”.​