CORONAVIRUS – Prima presa di contatto del tavolo di crisi dei capigruppo di San Nicola la Strada

SAN NICOLA LA STRADA – Come da convocazione predisposta dal Presidente del Consiglio comunale, Fabio SCHIAVO, martedì, 7 aprile 2020, si è tenuta con inizio alle ore 12:00, presso la Sala Consiliare, la riunione dei Capigruppo. La riunione era stata richiesta dal Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, Nicola D’ANDREA, e da alcuni consiglieri comunali che chiedevano la convocazione di un tavolo di crisi permanente tra maggioranza ed opposizione al fine di mettere in campo alcuni provvedimenti ed in particolare quelli per la gestione degli aiuti economici a seguito del DPCM del 28 marzo 2020 e dell’ordinanza nr. 658 della Protezione Civile, così da trovare soluzioni veloci e senza dimenticarci di nessuno nel modo più trasparente possibile.

Alla riunione erano presenti il Presidente del Consiglio, il Sindaco Vito Marotta ed i capigruppo Nicola D’Andrea, Federico De Matteis, Raffaele Della Peruta, mentre i capigruppo della maggioranza hanno inviato una missiva al Presidente del Consiglio con la quale hanno comunicato la loro assenza affermando di preferire le commissioni a distanza, attraverso videochiamate, per evitare assembramenti ma si sono dichiarati disponibili a lavorare per dare qualsiasi tipo di mano.

“La discussione è stata molto fruttuosa” – ci ha detto il Presidente della Commissione Controllo e Garanzia – “insieme abbiamo visto, in collegamento con l’ANCI, il video su come predisporre i ticket dei cosiddetti buoni spesa in modo veloce e di facile realizzazione attraverso un software apposito con dei buoni del valore ciascuno di 10 euro spendibili nei negozi che hanno aderito alla richiesta comunale.

Successivamente, abbiamo discusso sui criteri di assegnazione dei Ticket stessi attraverso una graduatoria da realizzare, in modo da assegnarli prioritariamente ai nuclei famigliari più disagiati economicamente. La riunione si è conclusa” – ha concluso D’Andrea – “ed è stato stabilito che ci si aggiornerà anche tramite Commissioni a distanza, in video-chiamate, in modo da far partecipare a tutti”.