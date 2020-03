CORONAVIRUS – Prima vittima ad Aversa. A darne notizia è il Sindaco Alfonso Golia

AVERSA – Sono sempre più numerosi i sindaci della provincia di Caserta che, quotidianamente, approfittano dei mezzi telematici e con video conferenze informano i loro concittadini sulla situazione relativa alla propria Città. Il Sindaco di Aversa, Alfonso GOLIA, è uno fra questi.

Alle prime ore di mercoledì, 25 marzo 2020, Alfonso Golia ha dovuto dare una triste notizia ai suoi concittadini: nel corso della notte un cittadino aversano di 67 anni è deceduto a causa del COVID-19. “Dall’inizio dell’emergenza” – ha affermato il primo cittadino – “questa per me è la diretta più difficile e dolorosa. Vi comunico che purtroppo ieri notte è deceduto un nostro concittadino di 67 anni, con pregresse patologie.

È il nostro Caso 7. Vi invito a stringervi insieme a me attorno al dolore della famiglia a cui esprimo il più sentito cordoglio da parte della nostra città. Inoltre, ho il dovere anche di informarvi che abbiamo un Caso 8 di 44 anni ma che fortunatamente sta bene ed è isolato e curato a casa già da alcuni giorni. A lui vanno i nostri auguri di una pronta guarigione.

Allo stesso tempo una buona notizia rappresenta un raggio di luce per la nostra comunità: il Caso 1 è guarito! Il secondo tampone di verifica è negativo! Una speranza, una luce per tutti noi. Cari concittadini, come vi dicevo ieri, saranno due settimane decisive. Mi auguro che le notizie di oggi servano a far riflettere una volta in più chi ancora prende tutto questo sottogamba. State in casa. Uscire significa mettere a rischio la vostra vita e quella degli altri”.