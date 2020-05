CORONAVIRUS – Riprende il 18 maggio la fiera settimanale a San Nicola la Strada

SAN NICOLA LA STRADA – “Alla luce delle restrizioni dettate dalla Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania e salvo ulteriori provvedimenti nazionali e regionali, si informa la cittadinanza che la fiera settimanale, limitatamente ai generi alimentari, riprenderà dal 18 Maggio 2020, con il rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza”.

È questo il testo del comunicato stampa fattoci pervenire dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco del Comune di San Nicola la Strada e che consentirà la riapertura di un mercato settimanale molto seguito dai cittadini sannicolesi e per i quali l’Amministrazione comunale era riuscita anche a mettere a loro disposizione, grazie ad un imprenditore del territorio, un bus che, ad orari stabiliti, prendeva gli utenti dalle loro abitazioni e li portava alla fiera settimanale che si tiene il lunedì.

Inoltre, per tutto il periodo di chiusura obbligatoria, l’Amministrazione comunale sannicolese ha azzerato la “Tosap”, la tassa per l’occupazione del suolo, sia per i pubblici esercizi che per la fiera settimanale. Per i mercati alimentari ci saranno comunque precise regole da rispettare: sia gli operatori che i clienti dovranno indossare le mascherine ed i guanti. I banconi saranno distanziati tra loro.

Non saranno obbligatori schermi di plexiglass davanti alla merce, ma vigeranno le stesse condizioni che già valgono per i supermercati al chiuso. In prossimità dei banconi, inoltre, saranno sempre disponibili i dispenser di gel igienizzante, per il lavaggio continuo delle mani. I guanti monouso dopo ogni lavaggio andranno gettati in appositi cestini dei rifiuti. Corridoio separati per chi entra e chi esce dal mercato.

Non ci si potrà intrattenere a parlare, ma si potrà restare solo il tempo necessario per gli acquisti. Gli addetti mercatali, inoltre, dovranno portare con loro sempre l’autodichiarazione che non hanno sintomi e non hanno avuto contatti Covid19 negli ultimi 14 giorni, da esibire alle forze dell’ordine in caso di controlli.