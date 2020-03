Coronavirus. Ristorante di Caserta regala panini prima della chiusura

CASERTA (di Ilaria Enoletto) – Con le nuove misure di sicurezza anti-contagio messe in atto dal governo del premier Giuseppe Conte, anche i cittadini della provincia di Caserta si ritrovano a dover cambiare le loro abitudini. Come loro, anche i titolari di bar, pub e ristoranti sono costretti a ridurre le ore di lavoro, o addirittura, a chiudere temporaneamente i locali. Nonostante ciò, la solidarietà e l’altruismo dei cittadini non manca. Molti, infatti, hanno organizzato attività solidali per aiutare anziani e persone più deboli, sempre nel rispetto delle regole di sicurezza.

I commercianti, però, non sono da meno: il ristorante di pesce “Ammare”, situato in corso Trieste a Caserta, ha deciso di regalare un panino a chiunque passi fuori al ristorante domani. “Sono giorni difficili per tutti. Per questo motivo abbiamo deciso di preparare tutte le scorte settimanali già fatte per evitare sprechi e regalarle a chi è già cliente, a chi non lo è o a chiunque passi qui domani ad ora di pranzo”, queste le parole dei titolari del ristorante.

“Ovviamente il ristorante sarà chiuso, quindi tutto sarà servito in confezioni da asporto – sottolineano i titolari – Perché per noi, nonostante il virus ci imponga di tenerci a debita distanza l’uno con l’altro, la vera forza è nella condivisione. Andrà tutto bene e tutto questo sarà solo un ricordo”.