CORONAVIRUS – Sen. Petrenga (FdI): “Il Governo sostenga il settore balneare”

CASERTA – “L’emergenza Covid-19 sta incidendo pesantemente sul sistema Paese ed in modo particolare anche sul settore balneare che, ad oggi, risulta escluso dalle misure di sostegno attuate dal governo perché, di fatto, ancora fermo. Tuttavia, forte è la preoccupazione degli esercenti balneari, sia per l’inevitabile conseguenza di una drastica diminuzione delle presenze di turisti ma anche perchè il governo ancora non ha espresso direttive certe sull’organizzazione e strutturazione degli stabilimenti balneari per garantire le misure di sicurezza necessarie”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Giovanna Petrenga. “In ragione di ciò ho presentato un’interrogazione ai ministri delle Infrastrutture e dei trasporti e dei Beni culturali per verificare le condizioni di esonero, o quanto meno di sospensione, dagli oneri concessori demaniali, tutelando le imprese italiane già assegnatarie da eventuali inadempienze dovute all’emergenza epidemiologica in atto e, del caso, valutare una proroga alla direttiva Bolkestein; nonchè di avere una immediata direttiva sull’organizzazione degli stabilimenti al fine di consentire agli stessi una pronta partenza della stagione balneare, in piena sicurezza”, conclude l’esponente di FdI.