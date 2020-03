A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 04/03/2020, recante disposizioni per contrastare il diffondersi del coronavirus sull’intero territorio nazionale, il Comune di Caserta dispone l’interruzione della Zona a Traffico Limitato nel tratto di C.so Giannone compreso tra P.zza Vanvitelli e Via S. Antonio da Padova, con effetto dal 07/03/2020 e fino a tutto il 15/03/2020.