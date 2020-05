CORONAVIRUS – Ten. Col. Alberto Negro: “La fase 2 è iniziata sotto i migliori auspici. Avanti così”

SAN NICOLA LA STRADA – Lunedì scorso, 4 maggio 2020 è stato l’inizio della cosiddetta “fase 2” del contenimento da contagio del COVID-19. Si è passato dal lockdown ad un alleggerimento delle misure di controllo, facendo conto molto sul senso di responsabilità dei cittadini.

L’emanazione del DPCM del 26 aprile e delle Ordinanze nn. 41 e 42 della Regione Campania, in vigore dal 4 al 17 maggio, hanno previsto, tra l’altro, l’utilizzo obbligatorio delle mascherine di protezione, oltre alla possibilità per le attività di ristorazione di vendere per asporto, previa osservanza di alcune prescrizioni, ma senza vincoli di orario.

L’attività del personale della Polizia Municipale di San Nicola la Strada è stata indirizzata, in modo prioritario, a verificare che tutti i cittadini indossassero la mascherina, a verificare che non ci fossero assembramenti nei parchi e ville comunali, nonché al Cimitero Comunale, aperto in data dal 4 maggio scorso e presso l’isola ecologica.

Dalle verifiche effettuate è emerso un quadro molto soddisfacente: la quasi totalità dei cittadini indossa la mascherina attenendosi ad evitare assembramenti.

A qualche cittadino, sprovvisto, perché a suo dire non gli era stata consegnata, gli agenti hanno donato delle mascherine.

È stata verbalizzata una persona, venditore ambulante, che nonostante il divieto svolgeva l’attività, con irrogazione di una sanzione pecuniaria di 533,00 euro, oltre all’obbligo di restare in quarantena per 14 giorni.

“La Fase 2 è iniziata sotto i migliori auspici, grazie alla responsabilità di tutti e rappresenta un ottimo viatico per raggiungere la Fase 3” – spiega il Comandante della Polizia Municipale di San Nicola la Strada, Tenente Colonnello Alberto NEGRO – “Continuiamo in questa direzione, con i giusti comportamenti, rispettando la distanza interpersonale ma indossando soprattutto la mascherina, che ancora per un bel po’ ci accompagnerà nella nostra vita quotidiana”.