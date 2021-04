Coronavirus: terapia intensiva anche per i più giovani.

La linea di contagio degli ultimi tempi,purtroppo,sottolinea una situazione pericolosa e preoccupante: in Campania sono ricoverati molti giovani di 25 e 30 anni.

Oggi il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in visita a Qualiano (Napoli) avrebbe parlato di tragedie inimmaginabili. Siamo in zona rossa,ma forse solo sulla cartina, dal momento che pare non vi siano pattuglie per strada che controllino chi gira senza mascherina. De Luca avrebbe,poi, aggiunto che in mancanza di controlli, tutti i cittadini dovrebbero mostrare maggiore senso di responsabilità. Il Covid non è uno scherzo e lo testimoniano i tanti letti occupati in terapia intensiva. Si pensa.va, forse, fossero in pericolo solo gli anziani,invece anche i ragazzi sono coinvolti in una grande e allarmante emergenza sanitaria che,ormai, da un anno non pare darci tregua.