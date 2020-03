CORONAVIRUS ULTIMA ORA – Chiusi al pubblico l’Ufficio Anagrafe ed il Cimitero di San Nicola la Strada

SAN NICOLA LA STRADA – Chiusi al pubblico l’Ufficio Anagrafe ed il Cimitero di San Nicola la Strada, ma sono state disciplinate le modalità per gestire le urgenze, fino a nuove disposizioni.

Il provvedimento trova la sua origine in quanto disposto dal D.P.C.M. del 9 marzo 2020, “direttiva 2/2020 avente ad oggetto indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” e nella conseguente disposizione del Sindaco prot. 6570 del 13 marzo 2020.

Per la richiesta di certificati all’Ufficio Anagrafe sito in via Ariosto, per cambio di residenza, variazione di domicilio e rilascio carta di identità, si invitano i cittadini a telefonare al numero 0823/224908 per effettuare la prenotazione. Per gli atti di stato civile: dichiarazione nascite e decessi telefonare dal lunedì al venerdì al numero 0823/224915. Per le dichiarazioni di decesso nei giorni festivi e prefestivi, come di consueto, telefonare al numero 3665745757.

content/uploads/2020/03/stemma-san-nicola-la-strada1.jpg”>

Il Cimitero Comunale resterà chiuso al pubblico per garantire la salute pubblica. Saranno assicurati esclusivamente i servizi cimiteriali essenziali per i quali dovranno essere rispettate le indicazioni del D.P.C.M. sopra richiamato.

Nell’ attuale fase di emergenza e fino a nuove disposizioni, l’accesso al Cimitero non sarà consentito nemmeno alle ditte edili che hanno in corso lavori di qualunque tipo. Per informazioni chiamare la Protezione Civile al numero 0823/452242 o il Comando di Polizia Municipale al numero 0823/457633.