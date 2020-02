Coronavirus. Zinzi: “Necessaria proroga contratti Sanità, fare presto”.

Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi intervenendo sull’informativa del Presidente De Luca al Consiglio sulle misure da adottare per fronteggiare il coronavirus: “Condividiamo la necessità, manifestata in Aula dal Presidente De Luca, di far fronte ad una eventuale emergenza Covid-19 anche in Campania potenziando l’organico di ospedali e strutture sanitarie. Una misura che deve passare anche per la valorizzazione di quei professionisti che in questi anni hanno prestato servizio in condizioni di precarietà. Occorre fare presto“.