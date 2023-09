Corri Marcianise. Domenica 10 settembre la XIII edizione

Marcianise – Tutto pronto per la “Corri Marcianise” storica gara podistica del comune di Terra di Lavoro che lo scorso anno ha visto la presenza di oltre 700 atleti. La gara, che partirà alle 8.30 da piazza Umberto I vedrà una premiazione ricca e numericamente rilevante grazie anche al nutrito parterre di sponsor che hanno contribuito alla sua realizzazione. Nomi importanti tra i quali spicca su tutti il main sponsor FARINE CAPUTO, che produce le farine di tante pizze, eccellenza ed orgoglio del nostro territorio.Saranno infatti premiati i primi 150 atleti, tutte le atlete che arriveranno al traguardo, le prime 10 società (con almeno 25 atleti iscritti), i primi 5 uomini e le prime 5 donne.

Si ricorda che possono partecipare tutti gli atleti tesserati alle società ASC, FIDAL ed altri enti di promozione sportiva per le categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Masters M/F, in regola con il tesseramento anno 2023 e con le norme che regolano la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica e i possessori di RUNCARD previo invio della copia della tessera e certificato medico alla A.S.D. Podistica Marcianise. L’iscrizione può essere effettuata tramite mail all’indirizzo iscrizioni@garepodistiche.it entro le ore 14:00 di venerdì 08 settembre 2023.

I 10 km si correranno lungi un percorso totalmente pianeggiante e chiuso al traffico, che si snoderà lungo le strade della città. Sono stati previsti un ristoro intermedio e uno finale, assistenza medico sanitaria, assistenza della Polizia Municipale e Protezione Civile. Il ritrovo per gli atleti per il ritiro dei pettorali è previsto dalle ore 6:30 in piazza Umberto I.

Un’organizzazione perfetta a cura dell’ ASD “Podistica Marcianise” per far sì che questa edizione n.13 sia ricordata per accoglienza, efficienza e divertimento degli atleti principalmente ma anche dei cittadini che assisteranno ad uno spettacolo di colori e di allegria in questa calda domenica di fine estate.