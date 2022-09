Corri Marcianise, Tartaglione e Travaglio super

Pubblicità elettorale

Marcianise – Oltre 700 atleti alla partenza in Piazza Umberto I° di Marcianise comune in provincia di Caserta. La gara degli uomini ha visto una bella lotta a tre per le vie cittadine nella quale si è conclusa spalla a spalla, a spezzare il filo di lana il campano Antonio Tartaglione dell’Atletica Marcianise: suo il tempo cronometrico di 34’34”. Alle sue spalle un altro campano Lorenzo Ventrone ( Felixrunning) e l’italiano Abdelkebir Lamachi. Tra le donne Barbara Travaglio della Felixrunning con una bella gara, tutta a seguire e controllata dalle dirette inseguitrice con il tempo finale 39’02” mette a segno la vittoria in rosa. Seconda e terza Teresa Stellato (atletica Marcianise) e Martina Amodio (Stufe di Nerone). L’evento organizzato dalla Podistica Marcianise di Biagio Rosato si è svolto in piena regolarità e con le strade affollate per la popolare festa del Crocifisso. L’ordine di arrivo degli atleti giunti al traguardo registra 751 arrivati di cui 72 sono donne. La classifica riservata ai team in gara vede salire sul podio al primo posto l’Atletica Marcianise del presidente Garofalo.