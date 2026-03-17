Corri per San Gennaro, Vetrano e Naddeo dominano la 10 chilometri

Oltre mille podisti hanno animato la seconda edizione della Corri per San Gennaro, la corsa su strada inserita nel calendario OPES Italia disputata domenica 15 marzo. La gara, sulla classica distanza dei 10 chilometri, è stata organizzata dalla The Riders ASD e ha confermato il crescente interesse per l’evento podistico vesuviano. Lo start è stato dato alle 8.30 dal sindaco Antonio Russo, che ha salutato gli atleti prima della partenza. Cuore della manifestazione Piazza Regina Margherita, nel centro cittadino, trasformata per l’occasione nel quartier generale della gara, tra area ritrovo, servizi per gli atleti e pubblico presente lungo il percorso. Prima della gara competitiva spazio anche all’inclusione con la partenza anticipata di alcuni partecipanti accompagnati dalle joëlette, le speciali carrozzine da corsa spinte dai volontari dell’associazione Sogno Attivo. Tra loro anche l’ultramaratoneta Vincenzo Santillo, protagonista di un momento particolarmente significativo per tutta la manifestazione. Il percorso, interamente urbano, si è sviluppato su 10 chilometri non omologati, rivelandosi leggermente ondulato ma nel complesso scorrevole. Sul piano agonistico vittoria assoluta per Marco Vetrano (Opes Atletica Nolana), che ha fermato il cronometro a 33’02”, precedendo Alessandro D’Ambrosio e Gaetano Monteforte. Tra le donne successo per Annamaria Naddeo (Running Club Napoli) in 37’51”. Completano il podio Raffaella Filannino (38’53”) e Francesca Apicella (40’00”). Nella classifica per società primo posto per la Carmax Camaldolese, protagonista della giornata.