CorriAmo Insieme è stata un autentica Festa

È ritornata dopo tre anni presentandosi come l’avevamo salutata nel 2019 come evento sportivo dal doppio interesse, la corsa per regalare passioni, sentimenti e autentica Festa di Sport per Tutti e la solidarietà a favore di chi non cerca ma ha bisogno di essere teso la mano, obbiettivo chiaro del Team Suessuola Runners e dell’intera Amministrazione Comunale di Santa Maria a Vico. C’è d’aggiungere che a questo evento anche i podisti partecipano in veste di testimoni, mettendo in chiaro che lo sport della corsa su strada non è solo una disciplina, allenamento e competizione è prima di tutto solidarietà, onestà e rispetto per gli altri. Tutto si è svolto nello scenario di Piazza Roma, ore 9.00 il sindaco Andrea Pirozzi oltre a dare il benvenuti ha dato il via alla dieci chilometri competitiva con egida della UISP giunta con il 2023 alla nona edizione. La gara podistica si è svolta nelle vie del centro in un percorso di 5km ripetuto per due volte. Il mattatore Marco Vetrano (nella foto) categoria Seniores e portacolori dell’Atletica Nolana ha chiuso la distanza con il crono di 32’32”. Alle sue spalle “a pochi secondi” Alessandro Rescigno (Atletica Ermes) e Lorenzo Ventrone (Felix Running) La segreteria di Cronometro Gara segnala l’arrivo di 653 partecipanti di cui 95 sono donne. La vincitrice di questa larga quota rosa è stata “Francesca Maniaci” annunciata dalle armoniosi voci dei due presentatori Anna Narciso e Gennaro Varrella. Maniaci (Atletica Marcianise) a chiuso la distanza in 36’59” in 21° posizione assoluta, sul podio rosa per il secondo e terzo gradino sono salite Barbara Travaglio (Felix Running) e Giuseppina Lamula (Atletica Teverola). La cronaca sportiva si conclude mettendo in risalto la vittoria della Road Runners Maddaloni, il team di Michele Campolattano primeggia nella speciale classifica di società.