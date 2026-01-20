Corruzione e concussione. Indagato anche Giovanni Zannini

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l’arresto per Giovanni Zannini, consigliere regionale ex deluchiano e ora in quota Forza Italia accusato di corruzione e concussione. nell’ambito della stessa indagine è stato chiesto il divieto di dimora per gli imprenditori Luigi e Paolo Griffo, padre e figlio, di Castel Volturno (Caserta), titolari dell’azienda Spinosa Spa, che produce mozzarella di bufala campana Dop e derivati.

L’avvocato Giovanni Zannini fu eletto alle Regionali 2020 con la Lista De Luca Presidente e alle ultime elezioni con ben 31.993 preferenze è stato eletto con Forza Italia.

Il Consigliere Regionale è accusato di aver ricevuto favori da imprenditori in cambio di suoi interventi presso la Regione e in un Comune del Casertano. L’interrogatorio è fissato per il prossimo 4 febbraio in seguito al quale il Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dovrà decidere sull’ applicazione delle misure . All’ interrogatorio saranno sottoposti anche gli altri tre indagati