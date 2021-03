Corsa Campestre- Real Sito di Carditello

ATLETICA – FIDAL CAMPANIA

Il comunicato

I nomi dei Cadetti convocati alla gara nazionale.

A San Tammaro, ieri, 28 febbraio, località in provincia di Caserta, sul suolo erboso della Reggia di Carditello si è disputato il Campionato Regionale “Individuali e di Società” di Corsa Campestre 2021 delle categorie m.f. Cadetti e la Categoria Assoluta (Allievi, Juniores, Promesse e Seniores). Ai partecipanti non è mancato il saluto del direttore del Reale Sito “Roberto Formato”, del presidente Fidal Comitato Regionale “Bruno Fabozzi” e quello del Consigliere Fidal Nazionale “Carlo Cantales”. Dalle parole ascoltate pare che lo spettacolare scenario della Reggia di Carditello sarà meta o tradizione di altri grandi appuntamenti di Atletica Leggera. Gli atleti hanno gareggiato in sicurezza nelle varie distanza e in base alla categoria di appartenenza. La manifestazione, ha registrato la partecipazione di 400 e più atleti arrivati da tutte le località della Regione Campania. Oltre al Titolo in palio, l’appuntamento ha formato la rappresentativa Cadetti/e che prenderanno parte al Campionato Italiano di Corsa Campestre in programma il 13/14 marzo a Campi di Bisenzio. La rappresentativa campana giungerà nellla località Toscana con il Tecnico Fiduciario Regionale “Giuseppe Ifigenia” e con i due responsabili del settore giovanile Marcello Mangione e Vincenzo Esposito. Tra le colorate canotte si sono fatta notare una larga partecipazione di donne che hanno ben figurato anche nelle batterie miste. Titoli assegnati e le classifiche sono visibili in campaniafidal.it

Ecco i nomi dei convocati per il Campionato Nazionale di Cross

Cadetti Uomini

Vincenzo Capanna: ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO

Francesco Caporosso: CAIVANO RUNNERS

Massimo Cantalupo: ATL. AGROPOLI

Giuseppe Cecere: CAIVANO RUNNERS

Antonio Petrillo: MONTEMILETTO TEAM RUNNERS

Cadetti Donne

Alicya Maria Trotta: IDEATLETICA AURORA

Maria Grazia Zacchia: ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO

Valeria Giannotti: CAIVANO RUNNERS

Licia Santinicola. IDEATLETICA AURORA

Teresa Stasio: HINNA ATL. S.ANTIMO