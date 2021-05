Corso di apprendimento e potenziamento della lingua Inglese.

Vuoi interagire con il mondo? Sono aperte le iscrizioni al corso di inglese

Con gran entusiasmo Global Vision è lieta di annunciare l’apertura delle iscrizioni al corso per l’apprendimento e potenziamento della conoscenza della lingua inglese, diventata in questi ultimi anni come il pane: essenziale e di uso quotidiano.

Qualsiasi sia il tuo livello, codificato da A1 fino a C2, un tutor personale ti accompagnerà per tutto il programma seguendo i tuoi progressi con lezioni flessibili ed esercizi interattivi.

Questo corso è adatto ad ogni tipo di esigenza, dall’uso scolastico al worldwide travelling e business management; ideale anche per aumentare il punteggio nei concorsi.

Cosa aspetti? Le iscrizioni al corso sono aperte, inizia il percorso formativo che cambierà la tua vita!

Per maggiori informazioni

e-mail [email protected]

Tel. 377 0917 381