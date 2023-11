Corso di musical. Sabato l’OPEN DAY

Tutto pronto alla startmusicacademy per l’ Openday di sabato 11 novembre ore 10.00. L’incontro informativo si terrà presso la sede del centro di formazione del maestro Daniele Dogali.

Il progetto nasce da un’ idea del Maestro Dogali e da vita a qualcosa di esclusivo nella provincia di Caserta: il primo Corso di Musical, possibile solo grazie alla fusione di tre fantastiche discipline, Teatro a cura dell’ attrice Rossella di Lucca, canto Seguito dal Maestro Dogali e danza dalla ballerina e maestra Melania Iglio della i m Academy.

Sono felice di far partire questo nuovo progetto che darà la possibilità ai giovani artisti di avere una preparazione completa per affrontare palcoscenici importanti.

Siete tutti invitati a partecipare a questo salotto informativo per conoscere orari, programmi di studio, modalità di fruizione del corso.

Senza anticipare più nulla vi aspetto numerosi sabato mattina.