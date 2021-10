Corso per aspiranti guardie giurate

Sta per iniziare un corso per coloro che volessero intraprendere la formazione per quanto concerne le guardie particolari giurati.

Ma ecco qualche dettaglio in più, la guardia Particolare Giurata cosa consiste il lavoro.

La guardia particolare giurata è una figura professionale che opera nel settore della vigilanza e della custodia di beni mobiliari o immobiliari, per conto di un Istituto di Vigilanza Privata. L’acronimo che spesso contraddistingue questa professione è G.P.G.

La GPG svolge la sua attività in divisa, seguendo le direttive del proprio istituto e ricopre dei ruoli o delle mansioni in funzione del tipo di preparazione e corso di formazione seguito, previo apposito decreto di nomina rilasciato dalle autorità statali competenti.

Il Corso per Guardia particolare Giurata (GPG) è un corso di formazione obbligatoria della durata complessiva di 48 ore e si propone di fornire all’allievo una preparazione teorica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 269/2010 e s.m.i., oltre ad adempiere ai requisiti minimi di formazione previsti dall’art. 138, comma 2, del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza). Tale formazione risulta essere obbligatoria prima di poter prendere servizio operativo.

Questo quanto evidenziato alla stampa dal noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti leader storico dell’Associazione nazionale guardie particolari giurate, già medaglia d’Argento al valor civile ed ex appartenente ai reparti speciali della Marina Militare.

L Associazione Nazionale Guardie particolari giurate nel dipartimento di formazione in questo ambito specifico, prepara i discenti sotto i profili teorici e pratici, propedeutici all’inserimento nel mondo del lavoro, rilasciando un titolo valevole ai fini di legge.

Il settore della sicurezza privata è in continuo aumento, sempre più operatori vengono assunti in territorio nazionale per lo svolgimento di questa professione.

Nell’ultimo periodo, dove la maggior parte delle aziende private, causa crisi, hanno dovuto tagliare dei posti di lavoro, il settore della vigilanza privata ha visto un incremento sia delle ore di lavoro che delle assunzioni.

Il settore si sta ampliando molto anche per attività molto specifiche come i controlli in dogana, le attività di controllo e vigilanza degli spettacoli pubblici o degli ambienti pubblici, fino al servizio di antipirateria sulle navi mercantili (security marittima), che prevedono stipendi generalmente superiori, grazie al fatto che il rischio connesso aumenta.

Il Corso per Guardia Giurata

Il corso da Guardia Particolare Giurata conta 48 ore di formazione Teorica. Tale formazione può essere erogata sia in presenza che a distanza, sia in modalità sincrona (docente e discenti in connessione simultanea) che in modalità e-learning (audiolezioni, videolezioni e materiale didattico messo a disposizione per l’auto formazione).

Moduli Formativi

Area Giuridica

Fondamenti di Diritto

Legislazione in materia di ordine e sicurezza pubblica

T.U.L.P.S.

Nozioni di diritto costituzionale e penale

Disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di vigilanza

Funzioni e attribuzioni delle varie figure della sicurezza privata

Funzioni e attribuzioni della Guardia Giurata Particolare

Deontologia professionale

Norme penali e conseguente responsabilità degli operatori della sicurezza privata

Forme, modalità e termini di collaborazione con le forze di polizia e delle polizie locali

Contrattualistica e Diritti e Doveri dei Lavoratori

Art. 52 del CPP

Area Tecnica

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Nozioni sui rischi legati all’uso e abuso di alcool, sostanze stupefacenti

Professione, ruoli e scenari di impiego

Comunicazioni radio: apparecchiature e procedure

Apparecchiature tecnologiche e servizi antirapina trasporto e scorta valori

Impianti d’allarme, videosorveglianza, antintrusione

Servizi di Vigilanza

Servizi Antitaccheggio

Servizi di scorta

Sicurezza e Maneggio delle armi

Area Psicologico Sociale

Tecniche di mediazione dei conflitto

Tecniche di interposizione

Analisi comportamentale

Comunicazione

Gestione delle masse

Stress Fisiologico e Psicologico

