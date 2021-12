Corso Trieste: uomo accusa malore e si accascia

Caserta, ieri intorno alle 19.30, a corso Trieste, un uomo di poco meno di 40 anni ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi e, secondo alcune testimonianze, l’ambulanza sarebbe giunta sul posto con circa 40 minuti di ritardo, dopo due sollecitazioni al 118 e reclamo ad una pattuglia di carabinieri, di passaggio sul posto.

Il ragazzo che si è sentito male, secondo la descrizione di alcuni che si trovavano sul luogo durante l’accaduto, per età e nazionalità, potrebbe essere Scion, che proviene dal Bangladesh e purtroppo soffre di Schizofrenia.

Se si tratta della stessa persona, è stato più volte ospite dell’associazione “L’ Angelo degli ultimi”, della quale è presidente Antonietta d’ Albenzio, ma purtroppo non vuole farsi aiutare, soffre di attacchi di panico, dice di vedere gli spiriti e va via. Ci auguriamo che di chiunque si tratti, dopo le cure necessarie, trovi un posto caldo e sostegno per poter superare il freddo dell’inverno.