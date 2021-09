Corte d’assise di Palermo. Assolti: la trattativa Stato-Mafia non esiste.

L’invettiva dell’on. Del Monaco

Pubblicità elettorale

Sono nauseato, furioso, senza parole!

Com’è stata possibile una simile sentenza?

Cosa devono pensare gli italiani? Gli italiani onesti!!

Cosa avrebbero soprattutto pensato gli uomini e le donne morti per difendere la verità e la legalità!

I vari Moro, Falcone, Borsellino, Dalla Chiesa… I tanti Impastato, Siani, Diana… E tutti coloro che non hanno mai abbassato la testa, che hanno indagato, denunciato, gridato, fino a morire! Morire per lo Stato italiano, per la verità sacrosanta!

Ora che sento? Che i fatti non sussistono, che “la trattativa Stato-Mafia non esiste”…non esiste.

Scioccato. Basito a dir poco.

Una dichiarazione del genere vuol dire solo una cosa: che la trattativa Stato-Mafia esiste eccome!!! Ed è questa! Questa è Mafia!

Cosa altro c’è da pensare altrimenti?

Non si può gettare alle ortiche il lavoro sudato, fatto di rinunce e sacrifici, di uomini e donne dalla coscienza immacolata. Che fine faranno? Quanto è valso il loro gesto? Per cosa hanno rischiato e sono infine morti?

Ciò che è accaduto oggi è grave, gravissimo, ed io non ci sto!

Io non posso accettare una sentenza così fetida, sporca, vile, falsa! Io non posso.

La magistratura, oggi, ha commesso una nuova strage. La strage della verità: ha infangato i nomi, ha seppellito le coscienze, ha gettato in una cloaca le parole, i lasciti, l’esempio!

Falcone, Borsellino, gli altri…

Due volte uccisi, due volte sacrificati…due volte dimenticati.

Vergogna. Vergogna. Vergogna.