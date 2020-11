Cosenza-Brescia/Parla mister Occhiuzzi

Sarà il Brescia il prossimo avversario del Cosenza. La squadra calabrese arriva a questa gara dopo la sconfitta in casa del Chievo Verona. Più fiducioso il Brescia, che ,nell’ultimo turno, ha pareggiato in casa contro Entella per 2-2. Queste le parole del tecnico del Cosenza:“Ormai i casi di positività sono all’ordine del giorno, siamo abituati e preparati a fronteggiare questa situazione. Il gruppo è sereno e cattivo anche se non abbiamo vissuto una settimana tranquilla perché veniamo da una sconfitta ed è giusto che sia così perché le sconfitte non si digeriscono mai del tutto. Questo gruppo mi mette in difficoltà nelle scelte perché tutti si allenano benissimo, non getto la croce addosso a chi ha giocato in una gara persa perché loro devono allenarsi sempre al meglio come stanno facendo. Più mi mettono in difficoltà e più ho l’opportunità di scegliere la squadra migliore da mandare in campo.” Il tecnico del calabresi ha poi parlato della gara contro il Brescia:”In questo avvio stiamo incontrando tutte le grandi del campionato però ogni gara è difficile e quindi sarà una gara in cui il Cosenza dovrà giocare con cattiveria, rabbia e voglia di vincere ogni duello. Dobbiamo essere cattivi e cinici. Sappiamo che loro sono una squadra forte che potrà contare sul rientro di giocatori che hanno fatto la Serie A fino a pochi mesi fa, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo crescere e dare continuità alle nostre prestazioni che non devono essere solo di 40-50 minuti, non devono esserci momenti di rilassamento o calo della concentrazione”.