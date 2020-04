Costagliola (ASD Casertana Boxe): “Sport e quarantena. Diamo una chance alla normalità”

CASERTA – “Sport e quarantena” sono le due parole sulle quali il Direttore Sportivo dell’ASD Casertana Boxe, Pasquale COSTAGLIOLA, è intervenuto affinché, in questi tempi di quarantena, il buon senso prevalga sula tema. “La chiusura ermetica di ogni attività causa coronavirus” – ha affermato Costagliola – “ha bloccato lo sport casertano, sia quello agonistico che quello amatoriale.

In una provincia come quella di Caserta che soffre di carenza di impianti sportivi, dove poche sono le Associazioni Sportive, dove c’è da tempo un crollo delle attività agonistiche, il lockdown ha prodotto gravi danni non solo allo sport competitivo ma anche alle elementari forme di esercizio fisico. La compulsione del diritto alla mobilità appare nelle forme in cui viene esercitata una pratica sadistica” – ha sottolineato il ds del team del M° Pagliaro – “È riconosciuto dalla stessa OMS che l’attività fisica è un presidio di salute rispetto a forme di malattie respiratorie.

In altri paesi civili, dalla Francia alla Gran Bretagna passando dalla Scandinavia ai paesi dell’Est Europa, è stato sempre possibile allenarsi con le dovute cautele. Questa lunga quarantena campana ha certamente indotto forme di abulia e sedentarismo in una popolazione con forti tendenze all’obesità. Si attendeva un segnale di apertura da parte della Regione Campania sotto lo stimolo del CONI e delle Asd” – ha concluso Pasquale Costagliola – “per ricominciare a prendere contatto con la normalità.

Gli atleti ma anche i semplici amatori hanno bisogno di riprendere i ritmi dello sport e della vita. La possibilità di correre in determinati orari è un fatto positivo ma vogliamo sottolineare la solita incognita nelle regole, cosa significa prossimità? Speriamo che il buon senso prevalga sul tema per ridare una chance alla normalità”.