Costagliola: “La paranoia e la pandemia. Pattuglia Carabinieri non si accorge di un cittadino che sversa abusivamente”

A fronte della questione Coronavirus c'è stata una giusta sollevazione di interessi e di preoccupazioni con un supporto di Forze dell'Ordine vastissimo.

Anche su Caserta abbiamo visto un dispiegamento inusitato di forze dell’ordine che comunque fa pensare allo scompenso in altrettanto gravi situazioni. Oggi ho avuto modo di assistere ad un episodio sconcertante: un cittadino che in una zona periferica, fine di via Fleming a Centurano (vedi foto allegate, ndr.), insorge contro lo sversamento abusivo di un energumeno che in risposta fugge.

Dietro di lui dal luogo nascosto esce una pattuglia di Carabinieri, piazzata per trovare eventuali cercatori di asparagi che vanno dal sentiero in collina. Quindi intorno alle ore 12,00 di giovedì, 16 aprile 2020, mentre i CC stavano di posta sotto i loro occhi o vicino a loro sversavano immondizia senza colpo ferire. Riteniamo che se la tanta solerzia venisse usata contro gli scarichi abusivi, contro i roghi, l’amianto abbandonato sarebbe meglio”.