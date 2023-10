Costante e zelante impegno in favore della comunità ucraina, il presidente del Banco delle opere di carità riceve un encomio dall’Esarca Apostolico

L’Esarca Apostolico Paulo Dionisio Lachovicz per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino in Italia ha consegnato un encomio nella giornata di ieri al professor Luigi Tamburro, presidente del Banco delle opere di carità per ringraziarlo del grande impegno a favore della sua comunità soprattutto in questa difficile fase storica. In particolare, l’Esarca ha ringraziato il presidente Tamburro «per il suo costante e zelante impegno a favore della comunità dei fedeli cattolici di rito bizantino-ucraino a Caserta e il suo fraterno sostegno agli ucraini che in questo momento attraversano una dolorosa prova con aggressione russa». L’Esarca ha espresso «stima e gratitudine» per la costante e silenziosa presenza che il presidente Tamburro e il Banco delle opere di carità hanno dato alla popolazione ucraina. Il Banco delle opere di carità offre assistenza quotidiana a oltre 750mila persone attraverso le sue diciotto sedi sparse su tutto il territorio nazionale e i 50mila volontari che operano nel solo ed esclusivo interesse di contrastare la povertà alimentare e di favorire l’inclusione.