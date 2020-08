Covid 19 : 4 Nuovi positivi su 826 test

In questi giorni e’stato più volte ribadito che , nonostante il numero delle persone positive al Covid 19 nel nostro paese e’ in netta discesa , non bisogna abbassare la guardia.

Oggi in Campania sono stati effettuati 826 test e 4 di questi sono risultati positivi . 7 sono le persone guarite e una quella deceduta.

Il Presidente della Regione Campania che nell’ ultima ordinanza ha confermato L’ obbligo della mascherina , almeno nei posti chiusi, ha ribadito la massima attenzione e soprattutto invitato al rispetto delle regole .