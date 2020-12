COVID 19, AGGIORNAMENTI E CONTAGIATI

COVID 19, ecco qualche info e/o qualche aggiornamento sui vari bollettini Regionali e non solo. Ecco un breve ‘sunto’ di quanto sta accadendo, quanto emerge da ALCUNI bollettini per quel che concerne la pandemia che c’è in tutta Italia, il bollettino di martedì 29 dicembre.

Per quanto riguarda i decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 659, con un incremento di oltre 200 unità rispetto al giorno precedente, per un bilancio totale che sale a 73.029 morti dall’inizio dell’epidemia nel Paese. I guariti in Italia sono complessivamente 1.425.730 (+17044). I casi attualmente positivi sono 568.728, di cui 23.662 ricoverati in ospedale mentre le persone in terapia intensiva sono 2.549. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore in totale sono stati 128.740. La Regione che fa registrare più casi su base giornaliera è il Veneto con 2.655 casi.

Lombardia: +843

Piemonte: +840

Campania: +625

Veneto: +2.655

Emilia Romagna: +894

Lazio: +1.218

Toscana: + 271

Sicilia: +995

Liguria: +305

Puglia: +749

Marche: +508

Abruzzo: +47

Friuli Venezia Giulia: +493

Umbria: +161

P.A. Bolzano: +91

Sardegna: +116

P.A. Trento: +175

Calabria: +163

Valle d’Aosta: -12 (il saldo negativo è dovuto a riallineamento dei dati comunicati ieri, possibilmente sovrastimati a causa di un problema tecnico degli esami refertati in data 28/12/2020)

Basilicata: +70

Molise: +7