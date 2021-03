COVID- 19/ AGGIORNAMENTI PROVINCIA DI CASERTA

Il covid continua a propagarsi a Caserta e in provincia. Si sono registrati 16 decessi nelle ultime 48 ore.

L’impennata sul fronte delle vittime si accompagna ad un crescita costante dei contagi su base giornaliera: sono 247 nelle ultime 24 ore, a fronte di 114 guariti, e con un tasso di positività molto alto, vicino quasi al 15% (1514 i tamponi processati). Cresce così anche il numero di persone attualmente positive, ormai oltre le 5mila (5442, 128 in più rispetto a ieri), come non si vedeva dai giorni più duri della seconda ondata.

A pagare il prezzo più alto di questa terza ondata sono quasi tutti i centri del casertano, specie quelli minori, dove il numero di contagi rispetto alla popolazione inizia a preoccupare, tanto che già la scorsa settimana 27 comuni, quasi tutti piccoli con l’eccezione di Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere, erano finiti in fascia rossa. Numeri alti un po’ ovunque: proprio a Santa Maria Capua Vetere il numero dei positivi attuali ha sfondato quota 200 (226), a Maddaloni sono 353, Caserta si avvia verso i 500 positivi attuali (484), Aversa verso i 300 (290).

Numero positivi in tutta la provincia di Caserta