Covid 19, altri 11 casi nella provincia casertana

Il Coronavirus continua a circolare, ci sono altri casi che sono stati registrati da parte dell’unità di crisi della Regione Campania, in particolare nella provincia di Caserta. Sono undici le persone che a seguito di ‘tamponi’ effettuati avrebbero riscontrato la positività al Covid-19 su una serie di test effettuati nei confronti di cittadini marcianisani.

Dei nuovi casi, alcuni potrebbero aver contratto il virus, stando fuori ai bar ma non è esclusa anche l’ipotesi dell’aver frequentato luoghi o uffici pubblici in tutta la città di Marcianise e non solo.

I nuovi casi di Covid hanno colpito anche due donne, del quale non ne è stata divulgata l’identità, una dell’età di circa 55 anni, mentre l’altra di circa 45 anni. Di questi pazienti, nessuno presenta sintomi specifici e al momento sembra che tutti si trovano in stato di buona salute, per cui le autorità sanitarie hanno prescritto loro il trattamento domiciliare con l’adozione di tutte le misure cautelari previste per l’immediata circoscrizione del contagio e hanno posto in quarantena, osservazione e controllo le persone che con i nuovi contagiati hanno avuto contatti.

Il prefetto di Marcianise, Michele Lastella ha invitato tutti nuovamente ad evitare assembramenti mantenere distanze e usare mascherine, per cercare di mettere una ‘toppa’ all’aumento di contagi che sta avvenendo.