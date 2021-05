Covid 19, altri 50 positivi nel casertano

Caserta – Il covid continua ad esserci a Caserta ma anche in tutta la sua provincia cerchiamo di fare una mappa dei contagi in quella che la situazione per quel che concerne il coronavirus nella ultime 48 ore.

Ci sono nuovi casi dunque per quel che concerne il covid 19, in quella che la provincia di Caserta ossia:

Aversa, Casagiove, Casal di Principe (3), Caserta (2) Castel Volturno (6) Cervino, Curti (2) Gricignano d’Aversa (4) Lusciano, Maddaloni (4) Marcianise (9) Mondragone, Orta di Atella (4) Parete, Piana di Monte Verna, Portico di Caserta, Recale, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico (2) Santa Maria Capua Vetere, Sant’Arpino (2) Sessa Aurunca (2) Succivo, Trentola Ducenta, Villa di Briano.

Sono stati processati inoltre oltre 600 tamponi nelle utlime 48 ore.