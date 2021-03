Covid-19. Ancora un decesso. Il cordoglio del Sindaco

Il Covid-19 continua a fare vittime . Ad arrendersi questa volta è stata una donna di Pignataro Maggiore che stava lottando contro questa maledetta Pandemia. Le sue condizioni sono peggiorate giorno dopo giorno fino ad arrivare al triste epilogo avvenuto nella giornata di ieri , giovedi’ 11 marzo .

Molti i messaggi di cordoglio e non è mancato quello del Sindaco Giorgio Magliocca che nel evidenziare la vicinanza delle istituzioni alla famiglia , non ha perso occasione per raccomandare ai suoi concittadidini attenzione e rispetto delle regole.