COVID 19/Annullata la maratona di New York

Il Covid-19 colpisce ancora, vista la situazione di pandemia negli Stati Uniti(solo ieri sono stati registrati altri 800 morti) è stata annullata la maratona di NewYork.



Alla gara ogni anno partecipa un numero davvero consistente di persone tra corridoi, volontari, per non parlare di quanti che la seguono in tv.

Queste le parole di Michael Capiraso (a capo degli organizzatori di New York Road Runners):

“Annullare questa maratona è stata molto deludente, ma visto la situazione che c’è nel paese e le tante persone che coinvolge questo evento era l’unica scelta sa fare”