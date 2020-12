Covid-19/ Calano i positivi a fronte di un minor numero di tamponi, ma non i decessi

È un bilancio che non si arresta quello delle vite stroncate dal Covid.

Dopo il Vaccine Day che ha dato simbolicamente avvio alla campagna vaccinale in Italia, come nel resto dell’Europa, infondendo la speranza di porre un freno all’emergenza sanitaria in corso; la realtà dinanzi alla quale siamo di fronte è quella di una pandemia che continua, purtroppo, a mietere vittime. Salgono infatti a 377 i decessi dall’inizio della pandemia con sette morti in 24 ore registrate ad Aversa, Caiazzo, Frignano, Lusciano, San Felice a Cancello, San Nicola la Strada e Sessa Aurunca.

Quattro le vittime registrate in due diverse aziende ospedaliere.

Due al Moscati di Avellino e due al San Pio di Benevento.

Presso il Moscati sono deceduti un 85enne di Monteforte Irpino e un 93enne di Frigento.

Al San Pio di Benevento, invece, un 82enne di Pietrelcina e un 78enne della provincia di Caserta.

Dall’ultimo bollettino diramato dall’Asl di Caserta e aggiornato alle ore 14.00 di oggi, lunedì 28 dicembre, nelle ultime 24 ore in Terra di Lavoro, su 518 tamponi effettuati, sono emersi 58 nuovi positivi con una percentuale di contagio dell’ 11,2% in aumento se ricollegata all’effettuazione di un minor numero di tamponi, così come risulta dai dati relativi ai giorni scorsi. In calo il numero degli attuali positivi che raggiungono quota 5.189 (-111).