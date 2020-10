Covid 19, centodieci contagi nella provincia casertana

Aumentano in maniera esponenziale i contagi in provincia di Caserta. Su 1233 tamponi si registrano ben 110 casi, una cifra da guinness.

Ad ogni modo, forniamo una mappa dei contagi delle ultime 48 ore (dati forniti dall’ ASL)

I nuovi tamponi positivi riguardano persone residenti in vari comuni limitrofi del casertano

Aversa (3),

(3), Calvi Risorta (2),

(2), Cancello ed Arnone, Carinola (2),

(2), Casal di Principe (7),

(7), Casaluce (2),

(2), Caserta (6),

(6), Castel Volturno (3), Ce llole ,

(3), , Frignano (2),

(2), Gioia Sannitica,

Macerata Campania (2),

(2), Maddaloni (2),

(2), Marcianise (5),

(5), Mondragone (4),

(4), Orta di Atella (4),

(4), Parete (2),

(2), Piana di Monte Verna,

Pignantaro Maggiore (2),

(2), Recale,

S an Cipriano d’Aversa (13),

(13), San Felice a Cancello (2),

(2), San Marco Evangelista (2),

(2), San Nicola la Strada,

San Prisco (2),

(2), Santa Maria Capua Vetere (3),

(3), Sant’Arpino (4),

(4), Teverola , Trentola Ducenta (3),

, (3), Villa di Briano (3),

(3), Villa Literno (15).

Di contro, ci sarebbero stati anche dei guariti in tutta la provincia, i cd asintomatici che sono stati sottoposti al doppio tampone di riscontro (1046 da inizio emergenza sanitaria in tutta la Campania), mentre nel report dell’Asl di Caserta nelle ultime 48 ore non sono stati registrati dei decessi.