COVID 19, CHIUSA LA CASERMA SACCHI

CASERTA – Il covid 19 continua a propagarsi, per tale ragione l’ufficio anagrafe di Caserta, l’ ex caserma Sacchi, sarà chiuso nella giornata del 2 novembre in quanto uno degli addetti agli sportelli dell’anagrafe è risultato positivo a dei tamponi effettuati, pertanto nè è stata disposta la chiusura con contestuale sanificazione delle sale all’interno dello stabile.

Nel frattempo anche a Casagiove c’è stata la riduzione del mercato settimanale che nelle prossime giornate del due e del 9 novembre non si terranno, in quanto il sindaco Vozza ha emesso un’ ordinanza a seguito della quale né sarà limitato lo svolgimento.

Seguiranno aggiornamenti