Covid 19. Controllo alla stazione ferroviaria di Caserta: passeggero positivo a test rapido

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato che oggi sono stati effettuati oltre 3mila controlli alle stazioni ferroviarie in relazione ai passeggeri su treni che effettuano collegamenti interregionali, all’aeroporto e alle stazioni portuali.

A nessun viaggiatore è stata riscontrata una temperatura pari o superiore a 37,5 gradi, mentre una sola persona, in arrivo alla stazione di Caserta, è risultato positiva a test rapido ed è stato sottoposto a tampone, risultato negativo.

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella giornata odierna, 3 giugno 2020, sono stati esaminati complessivamente 1.147 tamponi di cui 1 solo risultato positivo.

Questo il quadro di sintesi:

Positivi di oggi: 1

Tamponi di oggi: 1.147

Totale complessivo positivi Campania: 4.822

Totale complessivo tamponi Campania: 210.000

In Italia, il numero di casi positivi al nuovo Coronavirus in è salito a 233.836 (+321 rispetto a ieri), di cui 160.938 guariti (+846) e 33.601 decessi (+71). È questo il bilancio dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese stando al bollettino di oggi, mercoledì 3 giugno, reso noto dalla Protezione civile. Dei contagiati attualmente positivi 33.202 sono in isolamento domiciliare con pochi sintomi o asintomatici, 5.742 sono ospedalizzati e 353 sono ricoverati in terapia intensiva. Le regioni più colpite restano Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. I tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia sono 3.999.591 (+37.299)