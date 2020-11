Covid-19/ Diminuiscono i tamponi e quindi il numero dei positivi: Il Vademecum dell’ASL

Nelle ultime ore ci sarebbe stata una diminuzione dei test effettuati e di conseguenza sono stati registrati meno casi. Cerchiamo, però, di dare un senso e anche un ordine al groviglio di notizie che giungono.

L’ASL di Caserta sta in queste rendendo conto dei tamponi effettuati. In tutta la provincia casertana ci sarebbero 443 nuovi positivi, il numero di tamponi effettuati viene aggiornato quasi in tempo reale (1.590).

Secondo gli ultimi dati pubblicati direttamente dal sito ufficiale, la percentuale ossia il rapporto tra test effettuati e riscontri positivi sui pazienti è praticamente del 28%.

In ogni caso, l’Asl di Caserta ha pubblicato una sorta di vademecum da seguire

1 – Non affidarsi a false notizie diffuse sui social e da alcuni mass media, prive di alcun fondamento scientifico che contribuiscono a generare confusione ed inutile allarmismo. Al fine di contrastare questa comunicazione superficiale ed indiscriminata, invitiamo i cittadini a seguire le semplici precauzioni indicate dal Ministero della Salute, disponibili sul seguente Link: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5337&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto.

2 – Attualmente l’Italia è il terzo paese al mondo per diffusione della malattia, il dato è dovuto al fatto che in Italia sono stati effettuati e si continuano ad effettuare molti più controlli sanitari che negli altri Paesi. Pertanto, il monitoraggio rilevato dai nostri numeri è di gran lunga più attendibile rispetto a quanto rilevato nel resto d’Europa.

3 – L’ASL Caserta, già dalle prime indicazioni pervenute dal Ministero della Salute, ha organizzato le proprie Strutture Ospedaliere e Territoriali al fine di fronteggiare un’eventuale emergenza.

4 – Sono stati predisposti Protocolli di Intesa con i Comuni e le Istituzioni preposte, affinché il cordone sanitario venga agevolato da percorsi di tutela della popolazione residente nella Provincia, anche in considerazione degli spostamenti di cittadini dal nord Italia, area con il maggior numero di focolai di Coronavirus.

5 – Presso l’Asl di Caserta sono stati attivati tutti i protocolli sanitari previsti dal Ministero della Salute.

I Medici di famiglia, i Medici di continuità assistenziale e tutti gli Operatori del 118 sono adeguatamente formati per dare risposta immediata e in piena sicurezza.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile chiamare il numero verde istituito dalla Regione Campania 800-90.96.99 (attivazione numero verde regionale Coronavirus 800-90.96.99​ ).

Per dubbi o segnalazioni è possibile scrivere alla casella PEC [email protected]​.

Sotto alcune foto sui tamponi effettuati