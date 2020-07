Covid-19. Due casi a San Nicola la Strada. Parla il Sindaco Marotta.

San Nicola La Strada. Nelle ultime 24 ore si sono verificati due casi di Positività a San Nicola la Strada. A tranquillizzare i cittadini è stato direttamente il Sindaco Vito Marotta . Riportiamo di seguito integralmente il post da lui stesso pubblicato in rete.

“Ieri, venerdì 10 luglio 2020, sono stati individuati due casi di positività al Covid-19 nel Comune di San Nicola la Strada. Il Team Covid dell’ASL, la Polizia Municipale e la Protezione civile sono intervenuti con grande tempestività e hanno messo in atto le misure di sicurezza necessarie. Prima di raccontare i dettagli della convulsa e faticosa giornata di ieri, mi preme sottolineare che grazie alla prontezza, alla preparazione e al lavoro duro di tutti gli operatori, oggi posso affermare che la situazione è sotto controllo.

Le voci allarmate e le notizie di pericoli che corrono in queste ore non hanno nessun fondamento: la rete dei controlli è stata tesa in tempo e accuratamente, le indagini sui contatti si estendono di ora in ora ed una nutrita squadra di persone competenti si sta prodigando per tutelare la nostra comunità. Il mio appello è, ancora una volta, quello di non far circolare allarmismi, mantenere il sangue freddo e rispettare le norme di sicurezza che, ricordo a tutti, sono sempre in vigore e restano efficaci.

Non appena individuato il primo caso, il Team Covid ha informato il Comune e noi abbiamo fatto scattare gli interventi di sicurezza. Ricostruita la prima cerchia di contatti, i tamponi faringei hanno fatto emergere il secondo caso positivo, allargando l’area della ricerca. Nel corso della giornata, man mano che venivano rintracciate, tutte le persone venute direttamente a contatto con i due ammalati sono state sottoposte a tampone. Benché non siano stati trovati altri positivi, tutti sono stati posti in isolamento domiciliare per 14 giorni. I cortili delle abitazioni sono stati sanificati e i volontari della Protezione civile, insieme alla Polizia municipale, sono al lavoro per assistere le persone e controllare il rispetto dell’isolamento.

Intanto stiamo allargando l’area dei controlli: il Team Covid dell’ASL ha allestito un camper attrezzato e sta eseguendo, su base volontaria, i tamponi naso faringei su vasta scala, mentre continua il lavoro per ricostruire cerchie di contatti sempre più estese intorno ai casi positivi. In conclusione, grazie all’efficienza e alla competenza di operatori e volontari, possiamo sperare di gestire serenamente la situazione, evitando le tensioni dolorose che purtroppo hanno lacerato altre comunità. Di nuovo, e a costo di sembrare noioso, ribadisco a tutti i cittadini la necessità di curare la propria sicurezza: il più grande rischio di contagio viene dai comportamenti individuali poco prudenti.”