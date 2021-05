Covid-19, è ancora open day: si prosegue domenica 9 maggio con il distretto Asl di Mondragone

Mondragone. Nell’ambito della campagna vaccinale anti Covid, con l’Open Day di domenica 9 maggio, reso noto dal sindaco Virgilio Pacifico, sarà possibile per i cittadini dai 50 ai 79 anni di Mondragone, Castel Volturno, Falciano del Massico e Carinola ricevere la prima dose del vaccino AstraZeneca presso il distretto sanitario locale in Via degli Oleandri, dove gli interessati potranno recarsi, dalle ore 9 alle ore 19, muniti di un valido documento di riconoscimento e della tessera sanitaria a condizione che risultino già registrati sulla piattaforma Sinfonia.