Covid 19, eliminata la zona rossa a Mondragone/ un solo contagio in Campania

Ufficialmente eliminata la ‘zona rossa’ a Mondragone, città nella quale sono stati registrati più di 80 casi di positività su oltre 5mila tamponi eseguiti. Il governatore De Luca ha, in ogni caso, obbligato i mondragonesi all’utilizzo della mascherina anche all’aperto (quando non è possibile di mantenere il distanziamento)

Per quanto riguarda i dati per la regione Campania, dopo i numerosi contagi di lunedì, torna ad abbassarsi il numero dei nuovi positivi in Campania.

Dal repor dell’Unità di crisi della Regione è emerso, infatti, un solo nuovo caso di positività su 1344 tamponi analizzati.