Covid-19 : Fiore Marro:” I Padani si confermano inefficienti-Logo Reggia? uno scempio”

Caserta. “I padani hanno dimostrato, qualora ci fosse stato bisogno, la loro inefficienza”.

Con queste parole il Presidente dei Comitati Due Sicilie Fiore Marro – comincia la sua intervista esclusiva rilasciata a Belvederenews-.

“Non per niente- continua Marro- per dare risalto alle loro industrie siamo stati costretti a emigrare al nord, prima come “braccia” e poi come “menti”. Rimangono i soliti bauscia. Per colpa di questi esseri “inferiori” siamo costretti a rimanere chiusi in casa, perdendo vagonate di danaro per quel che concerne l’agricoltura, il turismo ,l’artigianato e il terziario. Tutto fermo per aspettare la loro ripresa. Sono stati una iattura fin dai tempi della pellagra, ora mi spiego il motivo per cui gli austriaci se ne liberarono in fretta e furia e così facilmente”

“Scusate- chiosa Fiore Marro– per un momento mi sono sentito il Feltri delle Due Sicilie.”

Non potevano mancare da parte del Presidente C.D.S. riflessioni sul nuovo logo della Reggia di Caserta ,prima presentato dal Direttore Tiziana Maffei e poi ritirato in quanto ” ritenuto simile ad altri loghi identificativi”.

“L’ennesimo scempio, partorito dall’ ennesima agenzia del nord- ha dichiarato – .Un oltraggio assistito dai soliti ascari territoriali ,i famosi ” negri da cortile” con l’ anello al naso. Proni e asserviti al padrone del Nord”.